Стурбований харчуванням українців Рева в липні заробив понад 100 тисяч

Заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви за липень становила 102,8 тис. гривні, його заступників – від 47,2 тис. до 78 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 55,2 тис. гривень. Про це сказано у відповіді Міністерства соціальної політики на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахованих Реві в липні, становила 102 820,72 гривні, з них посадовий оклад становив 4 571,43 гривні, надбавка за вислугу років – 2 285,71 гривні, надбавка за роботу із секретними документами – 914,29 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 4 571,43 гривні, індексація – 106,52 гривні, відрядні – 9 736,51 гривні, премія – 4 571 гривня, відпускні – 27 381,27 гривні, матеріальна допомога на оздоровлення – 48 682,56 гривні.

Зарплата Реви за грудень 2016 року становила 140,6 тис. гривень, за січень – 39,9 тис. гривень, за лютий – 43,3 тис. гривень, за березень – 46,5 тис. гривень, за квітень – 43,3 тис. гривень, за травень – 45,9 тис. гривень, за червень – 48,1 тис. гривень.

Зарплата першого заступника міністра Ольги Крентовської становила 77 967,98 гривні, заступників Наталі Федорович, Миколи Шамбіра й Олександра Привалова від 47 188,99 гривні до 61 970,98 гривні (кому скільки у відповіді не зазначено) і держсекретаря Віктора Іванкевича – 55 204,62 гривні.

Як повідомляв Львівський портал, міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що українці витрачають на їжу 50% від доходів через те, що багато їдять.

Фото: replyua.net