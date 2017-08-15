ОСТАННІ НОВИНИ

Стурбований харчуванням українців Рева в липні заробив понад 100 тисяч

|

Заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви за липень становила 102,8 тис. гривні, його заступників – від 47,2 тис. до 78 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 55,2 тис. гривень. Про це сказано у відповіді Міністерства соціальної політики на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахованих Реві в липні, становила 102 820,72 гривні, з них посадовий оклад становив 4 571,43 гривні, надбавка за вислугу років – 2 285,71 гривні, надбавка за роботу із секретними документами – 914,29 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 4 571,43 гривні, індексація – 106,52 гривні, відрядні – 9 736,51 гривні, премія – 4 571 гривня, відпускні – 27 381,27 гривні, матеріальна допомога на оздоровлення – 48 682,56 гривні.

Зарплата Реви за грудень 2016 року становила 140,6 тис. гривень, за січень – 39,9 тис. гривень, за лютий – 43,3 тис. гривень, за березень – 46,5 тис. гривень, за квітень – 43,3 тис. гривень, за травень – 45,9 тис. гривень, за червень – 48,1 тис. гривень.

Зарплата першого заступника міністра Ольги Крентовської становила 77 967,98 гривні, заступників Наталі Федорович, Миколи Шамбіра й Олександра Привалова від 47 188,99 гривні до 61 970,98 гривні (кому скільки у відповіді не зазначено) і держсекретаря Віктора Іванкевича – 55 204,62 гривні.

Як повідомляв Львівський портал, міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що українці витрачають на їжу 50% від доходів через те, що багато їдять.

Фото: replyua.net

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів