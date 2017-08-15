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Неподалік Львова п'яний водій збив пенсіонера

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Поблизу Львова п’яний водій травмував пішохода. Внаслідок ДТП 70-річного мешканця Пустомитівського району госпіталізовано в хірургічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 серпня о 19.20 на вулиці Грушевського в селі Сокільники, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді 90», 33-річний мешканець міста Золочів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, 70-річного жителя Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди чоловіка госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «напружена масивна гематома верхньої третини правого стегна».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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