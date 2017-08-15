Фестивальний тиждень: мешканців Львівщини запрошують на музичні та кулінарні дійства

За тиждень до Дня Незалежності на Львівщині відбудеться шість фестивалів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Найближчої суботи, у свято Преображення Господнього, Яворів запросить на етнофестиваль «Яворівські забавки». У програмі фестивалю: майстер-класи з виготовлення яворівських забавок, літературно-мистецький вернісаж, ярмарок-продаж.

Того ж дня, 19 серпня, фестиваль кулінарії Гута-фест відчинить свої двері у с. Гута Сокальського району. Мета фестивалю – популяризувати українську та польську кухні, і обмін культурним досвідом.

Неділя, 20 серпня, буде ще багатшою на фестивалі. В селі Басівка Пустомитівського району відбудеться фестиваль «Пісні визвольних змагань». У фестивалі візьмуть участь музичні колективи, автори та виконавці українських пісень, а також оркестр академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. ХХІ фестиваль Духовної пісні і духовного слова розпочнеться в міста Бібрка Перемишлянського району. Свято має на меті пропагувати українську духовну пісню та поезію. А в селі Стара Скварява відбудеться фестиваль духовного співу «Україна понад усе».

У вівторок, 22 серпня, у місті Бібрка Перемишлянського району відбудеться перший відбірковий тур фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Барви літа». Мета фестивалю: розширити музичний кругозір, виявлення молодих талантів та піднесення престижу української пісні.

Фото: ЛОДА