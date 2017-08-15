Частину вулиці Дорошенка планують зробити пішохідною до кінця року

До кінця 2017 року на вулиці Дорошенка у Львові планують реорганізувати рух транспорту. Про це заявив в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

«На вул. Дорошенка роботи в процесі, громадський простір вже окреслюється. Ми ще замовили проект, оскільки є рішення комісії про зупинку громадського транспорту. Проект нам обіцяють до 15 вересня дати. Там має бути зупинка з піднятим пандусом. Рішенням комісії ділянка від вул. Дорошенка до вул. Банківської мала би стати пішохідною, тільки трамваї мали б мати можливість проїзду. Це рішення вступить в дію, коли ми зреалізуємо проект. Якщо на 15 вересня нам дадуть проект, за 2 тижні ми пройдемо експертизу, то до кінця року за ідеальних умов мали б зреалізувати цю ідею», – цитує А. Зозулю прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, закриття частини Дорошенка – це складова плану із закриття для автомобілів частини центру Львова.