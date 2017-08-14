Пасажирам «Інтерсіті», які їхали стоячи, повернуть гроші

Пасажирам поїзда інтерсіті+ №764 Одеса – Дарниця, які 13 серпня здійснили поїздку без надання їм місця для сидіння через вимушену заміну рухомого складу, ПАТ «Укрзалізниця» повернуло кошти на загальну суму 9,2 тис. грн. Загалом кошти вже отримали 44 пасажири цього поїзда у залізничних касах Одеси, Жмеринки, Києва та Вінниці. І цей процес триває. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

ПАТ «Укрзалізниця» звертається до пасажирів, яким 13 серпня під час подорожі у поїзді №764 Одеса – Дарниця не було надано місця, з проханням звернутися до кас повернення на вокзалах (на вокзалах, де відсутні окремі каси повернення, – до будь-якої квиткової каси) для отримання відшкодування.

У разі виникнення будь-яких питань чи непорозумінь просимо звертатися за номером: (044) 465-30-90.

Як повідомляв Львівський портал, працівники «Укрзалізниці» з невідомої причини не причепили у Вінниці вагони до швидкісного поїзда «Інтерсіті» сполученням Одеса – Дарниця (764Ш) через що пасажирам, які придбали квитки, довелося їхати стоячи.

Фото: Facebook-сторінка Andrii Shvets