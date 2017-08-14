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«Львіводоканал» проводить рейди серед крадіїв гарячої води

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ЛКП «Залізничнетеплоенерго» провело аналіз споживання гарячої води мешканцями Залізничного району. Для аналізу порівняли покази загально-будинкових лічильників і суму показів поквартирних лічильників. Різниця коливається в межах 55%. Відповідно, це становить 70 млн. грн. збитків для підприємства через втрати в гарячій воді, інформують у прес-службі Львівської міськради.

«ЛМКП «Львівводоканал» встановив прилади обліку холодної води в усіх наших ЦТП. Тому ми маємо можливість порівняти скільки ввійшло гарячої води в систему гарячого водопостачання і скільки нарахувань ми виставили до оплати мешканцям, відповідно до показів поквартирних лічильників. Втрати сягають близько 55%.

Отримавши такий результат, ми вирішили зробити більш глибший аналіз у будинках, де є ІТП. Ми порівняли покази в міжопалювальний період, коли подаємо лише гарячу воду. Різниця показів приладів обліку ІТП і поквартирних лічильників показує такі ж втрати.

Це однозначно свідчить, що є втрати в загально-будинковій мережі. Це може бути через несанкціонований відбір, недосконалість наших лічильників, які дають можливість втручатися в їх роботу», – розповіла Ярослава Єлфімова, заступник директора з економічних питань ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

За її словами, з усіх споживачів ЛКП «Залізничнетеплоенерго» 46% щомісяця стабільно не споживає гарячої води. Жодних показників вони не подають. З решти, 54% – близько 40% показує споживання гарячої води менше 1 м3.

«Тому ми створили рейдові групи, які ходять по квартирах і знімають покази. Якщо бачимо, що людина подавала значно нижчі показники, ніж зафіксував її прилад обліку, то виставляємо їй до оплати цю різницю. Якщо протягом 3-х днів вона не оплачує, то звертаємось у правоохоронні органи, у зв’язку з тим, що відбувся факт крадіжки», – додала Ярослава Єлфімова.

Раніш Львівський портал писав, як і чому львів’яни крадуть гарячу воду.

 

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