Українка Юлія Левченко виборола «срібло» чемпіонату світу з легкої атлетики

У Лондоні триває чемпіонат світу з легкої атлетики. У передостанній день змагань розіграли 7 комплектів нагород, а Юлія Левченко здобула першу нагороду для України. Про це повідомляє Укрінформ.

Юлія Левченко стала першою українською медалісткою у Лондоні. У стрибках у висоту вона з першої спроби подолала знакову для себе висоту 1.97 м. А потім вона двічі перевершувала власний рекорд, перестрибнувши 1.99 і 2.01 м.

Однак, цього не вистачило для перемоги. Росіянка Марія Ласіцкенє, яка виступає в Лондоні як нейтральний спортсмен, взяла 2.03 і стала чемпіонкою. У Левченко срібна медаль.

Фото: Укрінформ