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У Буському районі прикрили нелегальну АЗС

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У Буському районі виявлено автозаправну станцію, де здійснювалась реалізація паливно-мастильних матеріалів без будь-яких на це документів. Про це повідомляє ГУ ДФС у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

Працівниками податкової міліції в ході операції «Акциз-2017» у Буському районі виявлено автозаправну станцію, де здійснювалась реалізація паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) без будь-яких дозвільних документів.

В результаті проведених заходів незаконну діяльність автозаправки припинено, описано цистерну ємкістю близько 10 тонн з вмістом дизпалива сумнівного походження, устаткування, яке забезпечувало заправку автотранспортних засобів. Загальна вартість палива та устаткування складає близько 300 тис.грн.


Відносно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.164 КУпАП, який скеровано до суду.

Фото: ДФС

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