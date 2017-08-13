Родичі розшукують зниклу молоду жінку з донькою

Рідні розшукують 33-річну Марину Руденко, яка пропала разом з донькою. Востаннє їх бачили вчора біля станції «Підзамче». Про це повідомляє «Варта 1» у Facebook.

«Допоможіть знайти! За допомогою звернулись родичі. 12.08.2017 приблизно о 18:30 вийшла з дому та до сих пір не повернулась:

-Руденко Марина Владиславівна 15.08.1984 р/н, забравши з собою неповнолітню доньку

-Руденко Вероніка Михайлівна 06.12 2013 р/н.

На зв’язок не виходила. Останній раз їх бачили приблизно о 21:00 поруч із ст. “Підзамче” біля фонтану. Усім кому відоме місце перебування жінки прохання телефонувати 102 або звертатись до адміністрації Варта1», – мовиться у повідомленні.

Фото: Варта 1