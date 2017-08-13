На Сколівщині обурені селяни перекрили трасу

Сьогодні вранці у селі Тухолька Сколівського району місцеві мешканці перекрили рух трасою Київ-Чоп. Про це інформує координатор «Варти 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За словами ініціаторів перекриття дороги, «причина – спроба департаменту транспорту обласної адміністрації відмінити маршрутки Львів-Сколе-Жупани і «віддати» цей маршрут в Стрийський автопарк, де наявні декілька «напівживих» автобусів».

«Власник того автопарку планує пустити один автобус на села Верхнячка-Жупани-Климець-Тухолька-Плав’є-Орява і.т.д., щоб отримати більше прибутку за мінімум затрат. На людей та те, як вони будуть їхати – насправді всім начхати. Хоча є можливість зберегти маршрут: є якісні автобуси, адекватні водії, автосервіс, медичне обслуговування водіїв… Маршрут пролягає зі Львова через Сколе, куди стабільно хлине високий потік людей. Якість таких «транспортних послуг» стрийського «бізнесмена» місцеві мешканці уже в свій час відчули, коли приходилось добиратися до райцентру 2 год. буквально у «висячому» стані…Тому і перекрили трасу, щоб привернути увагу до проблеми!», – обурився активіст Віталій Талайло.

Фото: OGO.ua