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203 об’єднані громади в Україні чекають на перші вибори

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«Зараз найкращий час призначити вибори в об’єднаних громадах. На це чекає вже 203 ОТГ», – про це сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, передає прес-служба уряду.

За його словами, перші вибори в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) мають пройти у жовтні. «Інакше, – каже він, – ОТГ ризикують не перейти з початку 2018 року на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом, можуть не отримати усіх повноважень і ресурсів, на які розраховують і мають право. Отже, враховуючи час на усі необхідні передвиборчі процедури, призначати вибори Центральна виборча комісія мала б вже зараз. Цього від неї очікують вже 203 об’єднані громади з усіх областей країни. По усіх інших ОТГ, що утворяться до кінця серпня – початку вересня, рішення ЦВК про призначення виборів зможе прийняти окремо».

За даними моніторингу, на розгляді Центральної виборчої комісії знаходяться звернення від облдержадміністрацій щодо призначення перших виборів місцевих виборів у 203 об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли 917 місцевих рад.

Найбільше об’єднаних громад, які вже чекають на рішення ЦВК, у Дніпропетровській – 19,Житомирській – 17, Волинській – 16, Чернігівській та Полтавській – по 15, Одеській – 12,Черкаській та Херсонській – по 11 громад.

Ще 79 громад – на фінальних стадіях процесу об’єднання:

  • по 11 ОТГ облдержадміністрації готують звернення до ЦВК,
  • 27 ОТГ чекають на висновок ОДА,
  • 41ОТГ приймають остаточні рішення про об’єднання.

 

Як відомо, загалом в Україні протягом 2015-2017 років створено 413 об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшла 1971 колишня місцева рада.

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