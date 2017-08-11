Військовим зі зони АТО з вересня підвищать зарплати

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, яким збільшено виплати військовослужбовцям, що проходять службу в районі проведення АТО. Про це поінформував на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, повідомляє Укрінформ.

“Відповідно до наказу, доплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшена до 10 тисяч грн на місяць, на другій лінії до 4,5 тисяч. Ці виплати військовослужбовці отримуватимуть із вересня”, – сказав речник.

За його словами, рішенням міністра на 15-20 відсотків підвищено грошове утримання рядового, сержантського та старшинського складу високомобільних десантних військ і морської піхоти.