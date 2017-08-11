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У Львові взялися за збільшення ВВП

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Сьогодні виконавчий комітет затвердив План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії на 2017-2018 роки. План складається з 6-ти розділів і 23 конкретних завдань.

«З метою забезпечення виконання рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 року, ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» розробив конкретний План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних.

Згідно з дослідженнями наших колег з Європейського союзу, до 2020 року сам принцип відкриття даних про органи місцевого самоврядування та державну владу дозволить збільшити ВВП всього Європейського союзу на 2%. Це за рахунок того, що, в нашому випадку, відкриваються всі дані про місто і на основі цих відкритих даних створюються різного роду стартапи, інноваційні підприємства і нові сервісні послуги», – розповів Андрій Вишневський, директор ЛКП «Міський центр інформаційних технологій».

 

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