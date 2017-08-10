Біля приміського вокзалу маршрутка переїхала бабусю

Неподалік приміського вокзалу маршрутне таксі збило жінку. Потерпілу госпіталізували. Про це у коментарі Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

«На лінію «102» об 11.15 надійшло повідомлення, що о 10.58 на зупинці громадського транспорту біля Приміського вокзалу автобус збив жінку. Наразі жінка госпіталізована, попередній діагноз – перелом руки. Їй 73 роки, львів’янка. Деталі встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Є кілька версій, як це могло трапитися, проте остаточної причини ДТП правоохоронці ще не встановили.

Фото: Варта-1