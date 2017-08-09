ОСТАННІ НОВИНИ

Порошенко підписав указ про цивільно-військове співробітництво

|

Президент підписав Указ, що сприятиме налагодженню ефективного цивільно-військового співробітництва. Про це повідомляє прес-служба Президента України, передає Львівський портал.

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 щодо актуалізації Переліку військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство».

«Указом уточнюється перелік військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України  та органи місцевої державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють шефство над ними», – йдеться у повідомленні.

Прийняття зазначеного Указу Президента України сприятиме розв’язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесенню престижу військової служби, налагодженню ефективного цивільно-військового співробітництва.

Фото: прес-служба Президента

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів