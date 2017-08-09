Порошенко підписав указ про цивільно-військове співробітництво

Президент підписав Указ, що сприятиме налагодженню ефективного цивільно-військового співробітництва. Про це повідомляє прес-служба Президента України, передає Львівський портал.

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 щодо актуалізації Переліку військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство».

«Указом уточнюється перелік військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та органи місцевої державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють шефство над ними», – йдеться у повідомленні.

Прийняття зазначеного Указу Президента України сприятиме розв’язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесенню престижу військової служби, налагодженню ефективного цивільно-військового співробітництва.

Фото: прес-служба Президента