23-річний молодик пограбував у ресторані мешканця Львівщини на 50 тисяч гривень

У Самбірському районі чоловіка пограбували у ресторані. До скоєння злочину може бути причетний 23-річний мешканець одного з сіл району. Про це Львівському порталу повідомили прес-службі ГУНП у Львівській області.

В Самбірський відділ поліції 8 серпня за допомогою звернувся 23-річний мешканець району. Чоловік повідомив, що в одному з ресторанів міста Новий Калинів його пограбували – відібрали золотий ланцюжок та мобільний телефон «Айфон». Сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння грабежу може бути причетний 23-річний мешканець одного з сіл Самбірського району.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.