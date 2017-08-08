Львівські митники відібрали в українця контрабандних товарів на більш ніж мільйон гривень

Працівники Львівської митниці ДФС затримали високоліквідні товари на понад мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні ДФС у Львівській області.

Учора, 7 серпня, в пункт пропуску «Краковець – Корчова» з Республіки Польщі заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. До митного контролю він подав товаросупровідні документи, згідно з якими перевозив на адреси приватних підприємств Києва та Тернополя збірний вантаж: «Шпон» та «Мононитка стрічкова поліпропіленова». Під час митного оформлення у працівників митниці виникли підозри щодо цієї зовнішньоекономічної операції, зокрема стосовно задекларованих товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Після перевірки заявлених відомостей, під час поглибленого огляду транспортного засобу митники, окрім задекларованих товарів, виявили незаявлені в товаросупровідних документах, а саме: штативи, аксесуари до відео- та фотокамер, сумки, рюкзаки до відео- та фотокамер, лабораторні реактиви, фарбу для малювання в асортименті тощо.

На цей час триває фіксація правопорушення. За результатами огляду вилученого товару, його орієнтовна вартість становить більш як мільйон гривень. Точну кількість та вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково.