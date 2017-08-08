Фестивальні вихідні: жителів Львівщини запрошують одразу на три масштабні дійства

Цими вихідними у Львівській області відбудуться три масштабні фестивалі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, 11-13 серпня в Городоцькому районі (місто Городок, аеродром «Цунів») триватиме фестиваль WoodstockUkraine. Захід присвячений благодійності, розвитку волонтерського руху в Україні та волонтерам ВБФ «Серця до серця». Метою проекту є згуртування мешканців різних частин країни заради миру, розвиток волонтерського руху в Україні, об’єднання різнопланових виконавців спільною ідеєю, а також розвиток масової музичної культури.

У неділю, 13 серпня у Буському районі на території заповідника «Олеський замок» відбудеться фестиваль меду «Надбужанські медобори». У заході візьмуть участь пасічники Буського та сусідніх районів, гості з Польщі, Волині, Києва. На фестивалі працюватиме мистецький майданчик, з концертною програмою найпотужніших колективів Бущини та інших районів Львівщини. Для усіх охочих – екскурсії територією та залами Олеського замку. Учасники фестивалю, переможці вікторин отримають в дарунок тематичні сувеніри та солодкі подарунки.

Окрім того, 13 серпня у Жидачівському районі (літня сцена МБК «Папірник») відбудеться ІІІ районний фестиваль народної пісні та танцю «Роде наш красний, роде наш прекрасний». Дрес-код – вишиванка. У межах фестивалю діятиме виїзна торгівля та акція на підтримку українських військових.