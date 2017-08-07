У Великих Мостах палав ліс

У Сколівському районі рятувальники гасили пожежу у лісовому масиві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 6 серпня о 17:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Великі Мости Сокальського району в лісовому масиві, який належить Бутинському лісництву Жовківського лісгоспу. До місця виникнення загорання негаючи часу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Сокальського району. О 19:51 пожежу вдалось локалізувати, та о 21:45 повністю ліквідувати.

Внаслідок загорання вогнем знищено очерет та суху траву на площі 2 га, та насадження молодих соснових культур на площі 0,8 га.

До ліквідації пожежі залучили 24 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки від рятувальників. Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Фото: ДСНС