Негода знеструмила 56 населених пунктів Львівщини

56 населених пунктів Львівщини залишилось без світла через негоду. Зараз бригади «Львівобленерго» відновлюють електропостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Унаслідок несприятливих погодних умов, зокрема проходження у другій половині доби 6 серпня та вночі 7 серпня грозового фронту, станом на ранок 7 серпня без електропостачання залишилось 56 населених пунктів – 36 повністю та 20 частково у восьми районах області, а також окремі вулиці в м. Львові.

Відтак, негода тимчасово знеструмила населені пункти у Городоцькому, Жовківському, Старосамбірському, Сокальському, Самбірському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому та Сколівському районах.

До відновлення енергопостачання залучено 21 бригада ПрАТ «Львівобленерго» у складі 132 осіб та 27 одиниць техніки.