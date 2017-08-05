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У Львові обікрали іноземну туристку, коли вона спала

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У Львові чоловік обікрав іноземну туристку, коли вона спала. Проникнувши в квартиру, яку винаймала жінка, зловмисник заволодів її речами на суму близько 45 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Галицький відділ поліції 31 липня звернулася 24-річна громадянка однієї із країн Євросоюзу. Заявниця повідомила, що уночі в орендовану нею квартиру через незачинені двері або вікно проникла невідома особа. Скориставшись тим, що жінка спала, зловмисник викрав ноутбук «DEEL», фотоапарат, відеокамеру, наручний годинник та грошові кошти: Загальна сума заподіяних збитків – майже 45 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний 26-річний житель міста Пустомити.

Відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику світить до 6 років тюрми.

З’ясовуються обставини події, проводяться слідчі дії.

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