Порошенка покатали на бойовому винищувачі

Президент України Петро Порошенко перевірив готовність Повітряних Сил Збройних Сил України. Головнокомандувач Збройних Сил здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації на місці другого пілота з аеродрому бригади у місті Васильків до військового аеродрому у селі Гавришівка, Вінницької області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі глави держави.

По прибуттю до Вінниці Президент привітав особовий склад військових льотчиків з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України, вручив високі державні нагороди бойовим льотчикам та передав бойові прапори органам військового управління Повітряних Сил ЗСУ.

Главі держави також були продемонстровані показові прольоти військових літаків Повітряних Сил Збройних Сил України та виконання навчально-тренувальних вправ парашутистами.

Фото та відео прес-служби Президента України