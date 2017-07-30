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Саакашвілі заявив, що в анкеті на українське громадянство – не його підпис

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Підпис у анкеті  на отримання українського громадянства Міхеілом Саакашвілі, належить не йому. Про це повідомив колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

«Я в шоці! Щойно подивився копію анкети, яку опублікував з подачі Адміністрації президента один з лідерів його фракції (Володимир Ар’єв – ред). На підставі ось цього документу президент позбавив мене громадянства. Я з повною відповідальністю стверджую, що це – не мій підпис і не мною заповнена анкета», – зазначив Саакашвілі.

Також він вимагає негайної графічної експертизи.

Нагадаємо, Саакашвілі позбавили українського громадянства через неправильно заповнену анкету на громадянство.

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