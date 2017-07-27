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Два дитячі оздоровчі санаторії Львівщини реорганізують

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На Львівщині реорганізують два заклади охорони здоров’я. Відповідні рішення ухвалили під час засідання комісії з питань комунального майна та приватизації у четвер, 27 липня, повідомляє прес-служба Львівської облради.

Зокрема, йдеться про  приєднання до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Комунального дитячого кардіоревматологічного санаторію. Також планується реорганізувати Дитячий туберкульозний санаторій шляхом приєднання його до Львівського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Як повідомили на комісії, персонал санаторію буде максимально переведений до «ОХМАДИТу». Щодо дитячого санаторію, то медики залишаються працювати в тому ж приміщенні, а реорганізують лише адміністрацію.

Також комісія розглянула та затвердила переліки низки приміщень для приватизації способом аукціону.

Відповідні рішення будуть скеровані на ухвалення сесією Львівської обласної ради.

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