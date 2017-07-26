Львів’ян запрошують на прощу до Крилосу

Впродовж 5-6 серпня відбудеться Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої покровительки Галицького краю в с. Крилос (Давній Галич), яку очолить Блаженіший Святослав, Глава і Отець УГКЦ. Цьогорічна проща присвячена 100-літньому ювілею об’явлень Матері Божої в Фатімі (Португалія). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

На цьогорічній прощі до Крилоса запланований традиційний піший хід паломників з Івано-Франківська, Калуша та Бурштина. В цих трьох містах у суботу, 5 серпня, о 08:00 год., одночасно розпочнеться Божественна Літургія та благословення прочан у дорогу.

Серед заходів цьогорічної прощі запланована презентація програми «Вірність. Жертва. Місія» з нагоди 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата, урочисте винесення для почитання чудотворної ікони Матері Божої, молитви на оздоровлення. Крім того, відбудуться і нічні чування, які провадитимуть семінаристи, а опісля – Євангелізаційно-мистецька програма для молоді.

Прочани зможуть молитися Архієрейською Божественною Літургією, яку у неділю, 6 серпня, о 9:00 год. відслужить Патріарх УГКЦ Блаженніший Святослав.