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Львів віддав Червонограду заборговані «сміттєві» півмільйона

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Львівська міська рада розрахувалася з Червоноградом за прийняте від Львова сміття у червні. Вчора перераховано субвенцію міському бюджету Червонограда за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету Львова в сумі 486 986,06 грн.

«Львівська міська рада розрахувалася в повному обсязі з Червоноградом за прийняте від Львова сміття у червні. Вчора було перераховано Червонограду 486 тис. 986 грн. 06 коп.

Хочу відзначити, що Львів платить Червонограду 1133 грн. за одну тонну сміття. Для порівняння, іншим містам ми платимо 500 грн. за одну тонну», – розповів Іван Рудницький, директор департаменту з питань поводження з відходами ЛМР.

Як повідомили у департаменті з питань поводження з відходами, лист від міста Червонограда у Львівську міську раду надійшов 20 липня. Відповідно, вчора було проведено позачергове засідання виконавчого комітету ЛМР щодо виділення ще 33 тис. грн. Червонограду і вчора ж платіж здійснено на повну суму.

 

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