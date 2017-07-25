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Україна виграла в ЄСПЛ першу справу щодо окупації Луганська

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Європейський суд з прав людини, розташований у Страсбурзі, виніс перше рішення за скаргою проти України, пов’язаною із втратою контролю уряду над частиною території Луганської області. Про це йдеться у рішенні, опублікованому на сайті ЄСПЛ у вівторок 25 липня.

Скарга була подана ув’язненим Олександром Хлебіком, який відбуває покарання за звинуваченням у кількох злочинах, в тому числі бандитизмі та збройних пограбуваннях. Він був засуджений в квітні 2013 року одним із судів Луганської області, та отримав вирок – 8 років та 9 місяців ув’язнення, яке відбуває у в’язниці міста Старобільськ Луганської області.

Невдовзі після засудження Хлебік подав апеляцію до апеляційного суду, розташованого в Луганську. Та оскільки у 2014 році місто було окуповане підтримуваними Росією сепаратистами, за його апеляцією досі не було винесено рішення. Фактично, розгляд апеляції став неможливим, адже матеріали справи залишилися в Луганську.

Ув’язнений Хлебік позивався в Страсбурзі до України – він стверджував, що держава порушила його право на здійснення чесного правосуддя у прийнятний часовий період.

Судді Європейського суду з прав людини одноголосно визнали, що Україна не відповідальна за наслідки втрати контролю над територією Луганської області. Взявши до уваги докази Києва щодо того, що Україна доклала всіх зусиль для отримання матеріалів справи, надала позивачеві можливість зустрітися з омбудсменом, а також аргументи про те, що проведення нового розслідування щодо звинувачень проти Хлебіка без доступу до матеріалів справи не є можливим, ЄСПЛ вирішив, що Україна не порушила конвенцію.

Це рішення стало першим, де ЄСПЛ вивчав скаргу, пов’язану із втратою Україною контролю над територією ОРДЛО.

Європейська правда

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