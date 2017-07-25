На Сколівщині мінівен злетів в кювет: постраждало п’ятеро осіб

На Сколівщині внаслідок перекидання автомобіля травмувалося п’ятеро людей. Потерпілі звернулися за допомогою до однієї з львівських лікарень. Двоє дітей, які отримали тілесні ушкодження, госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Сколівське відділення поліції 23 липня надійшло повідомлення від чергового лікаря однієї із львівських лікарень про те, що на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що в селі Нагірне 34-річний водій мінівена «Понтіак» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП троє дорослих, однорічна дівчинка та її 14-річна сестра (усі – мешканці Львова) отримали тілесні ушкодження. Потерпілі на місце події нікого не викликали. Сівши до іншого автомобіля, у якому були їх знайомі, вони поїхали до Львова.

Діти були госпіталізовані, лікарі виявили у однорічної дівчинки множинні садна м’яких тканин голови та струс головного мозку, а у 14-річної – струс головного мозку, забій тканин чола та розтяг зв’язок відділу хребта.

Наразі встановлюються обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.