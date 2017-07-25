На Львівщині потрійна ДТП забрала життя трьох осіб

У Пустомитівському районі зіткнулося три автомобілі, внаслідок чого загинуло троє осіб, ще троє – травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 24 липня, о 19:13 год. біля села Чишки Пустомитівського району на трасі Київ-Чоп відбулося зіткнення 3-х автомобілів: «ВАЗ -2107» (водій невідомий), Volvo тягач з прицепом (водій – 1969 року народження), Mersedes Bens Sprinter (водій – 1968 року народження).

Внаслідок ДТП загинуло 3 особи з Кам’янка – Бузького району. Ще 3 особи травмовані, госпіталізовані до 8 МКЛ.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.