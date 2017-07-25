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До кінця року на Львівщині божаться відремонтувати 580 км доріг

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У вівторок, 25 липня, під час колегії Львівської облдержадміністрації розглянули питання виконання Програми соціально-економічного розвитку Львівської області на 2017  рік, зокрема у галузі дорожнього господарства.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами в.о. директора департаменту економічної політики облдержадміністрації Валентини Москаленко, до кінця року у області відремонтують 570 км доріг. За перше півріччя 2017 року вже провели ремонтні роботи на 270 км.

«Планові показники ресурсів, передбачених на дороги – 2,8 млрд грн. Це і митні кошти, і державні інвестиційні проекти, державний та обласний бюджет. На сьогодні же профінансовано понад 1,1 млрд гривень», – зазначила Валентина Москаленко.

Фото: ЛОДА

 

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