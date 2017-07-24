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Суд повернув державі 35 тисяч гектарів мисливських угідь на Львівщині

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Суд повернув із незаконного користування 35 тисяч гектарів угідь на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Органами прокуратури області постійно проводиться робота щодо захисту інтересів держави в земельній та природоохоронній сферах заходами представницького характеру.

Нагадаємо, що рішенням господарського суду міста Києва 16 березня поточного року повністю задоволено позов прокуратури Львівської області до Львівської обласної ради, Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, Стрийського міжрайонного товариства мисливців і рибалок «Лісівник», з участю третьої особи на стороні позивача – державного підприємства «Стрийське лісове господарство», щодо законності надання та використання 35 тисяч га мисливських угідь.

Вказаним судовим рішенням визнано незаконним та скасовано відповідне рішення Львівської обласної ради, а також визнано недійсним укладений на його підставі між Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та Стрийським міжрайонним товариством мисливців і рибалок «Лісівник» договір про умови ведення мисливського господарства.

Зазначимо, що вказаним товариством було подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду, однак 19.07.2017 таку залишено без задоволення.

Водночас слід зазначити, що загалом судами підтримано позицію органів прокуратури області у чотирьох справах вказаної категорії, із яких у трьох справах рішення судів про повернення мисливських угідь загальною площею 68 тис га, вже набрали законної сили.

Ще дві справи про повернення незаконно наданих мисливських угідь загальною площею 60 тис га перебувають у провадженні судів різних інстанцій.

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