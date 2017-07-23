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Несанкціонований скид ТПВ на Львівщині: поліція змусила перевізника прибрати сміття зі Старого Яричева

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Поліцейські розшукали перевізника, який нещодавно скинув сміття поблизу села Старий Яричів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службіи Львівської ОДА.

Завдяки даним номерів та марки машин, отриманих зі зважувалтних комлексів, поліції вдалося швидко встановити недобросовісного перевізника, який напередодні, 21 липня, здійснив скид сміття поблизу села Старий Яричів Кам’янка-Бузького району на Львівщині.

За інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, водій-перевізник визнав свою провину, відтак, прибрав тверді побутові відходи з місця скиду.

Зазначимо, що компанію-перевізника притягнуть до відповідальності.

Фото: ЛОДА

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