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Операція «Мак». За тиждень на Львівщини поліцейські вилучили понад 11 тисяч нарковмісних рослин

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На Львівщині під час проведення операції «Мак» правоохоронці вилучили більше одинадцяти тисяч нарковмісних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівськійобласті.

Під час оперативно-профілактичних заходів «Мак» поліцейські виявляють незаконні посіви снотворного маку та конопель на полях та присадибних ділянках.

Від 17 по 21 липня на території Львівської області під час проведення оперативно-профілактичної операції «Мак» правоохоронці зареєстрували п’ятдесят фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) КК України, з них шість фактів за ознаками ч.2 ст. 310 – незаконний посів та вирощування у великих розмірах (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до семи років позбавлення волі.

Протягом тижня правоохоронці виявили та вилучили більше одинадцяти тисяч нарковмісних рослин, з них більше десяти тисяч рослин снотворного маку та 370 рослин коноплі. Усі виявлені рослини скеровані на експертне дослідження. Проводяться слідчі дії.

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