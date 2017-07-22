Операція «Мак». За тиждень на Львівщини поліцейські вилучили понад 11 тисяч нарковмісних рослин

На Львівщині під час проведення операції «Мак» правоохоронці вилучили більше одинадцяти тисяч нарковмісних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівськійобласті.

Під час оперативно-профілактичних заходів «Мак» поліцейські виявляють незаконні посіви снотворного маку та конопель на полях та присадибних ділянках.

Від 17 по 21 липня на території Львівської області під час проведення оперативно-профілактичної операції «Мак» правоохоронці зареєстрували п’ятдесят фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) КК України, з них шість фактів за ознаками ч.2 ст. 310 – незаконний посів та вирощування у великих розмірах (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до семи років позбавлення волі.

Протягом тижня правоохоронці виявили та вилучили більше одинадцяти тисяч нарковмісних рослин, з них більше десяти тисяч рослин снотворного маку та 370 рослин коноплі. Усі виявлені рослини скеровані на експертне дослідження. Проводяться слідчі дії.