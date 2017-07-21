На вулиці Повітряній горів завод залізобетонних конструкцій

Учора, 20 липня, у Львові на території заводу ЗБК залізничній станції «Клепарів» у Львові на вул. Повітряна виникла пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

20 липня о 22:23 год. на території арматурного цеху (розміром 40х15 м.) заводу ЗБК залізничній станції “Клепарів”, у м. Львові по вул. Повітряна, виникла пожежа. О 22:48 год. пожежу на площі 8 м2 ліквідовано пожежними підрозділами ГУ ДСНС у Львівській області. Вогнем частково пошкоджено виробниче обладнання. Загиблих та постраждалих немає.

Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.