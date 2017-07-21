Де на Львівщині у період спеки діють пункти відстою вантажівок

Для збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнування великоваговими транспортними засобами у період спекотної погоди діє обмеження руху. Відтак, на Львівщині діє 51 пункт тимчасового відстою фур. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Проїзд територією Львівської області дорогами державного та місцевого значення великовагового автомобільного транспорту загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7т у денний час доби з 10:00 до 22:00 у разі підвищення температури повітря понад +28оС заборонений.

Тому органи місцевої влади та Національної поліції спільно визначили 51 місце тимчасового відстою великовагового автотранспорту. Із повним списком пунктів відстою та їхніми адресними прив’язками можна ознайомитись тут.

Обмеження руху не розповсюджується на такі транспортні засоби:

– загальна маса яких не перевищує 24 т;

– які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються;

– транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.

Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається до водіїв та автоперевізників щодо недопущення руху великовагового транспорту в період підвищеної температури повітря більш ніж +28оС, з метою запобігання руйнування дорожнього полотна та збереження дорожньої інфраструктури, що потребує значних матеріальних затрат по її відновленню.