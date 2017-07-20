На Львівщині суддя не вказала в декларації автомобіль вартістю 100 тисяч гривень

Суддя одного із районних судів Львівщини не вказала в декларації автомобіль вартістю 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зазначимо, що прокуратурою Львівської області забезпечувалась участь у розгляді справи про вчинення суддею одного із районних судів Львівщини адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Зокрема, остання не повідомила про суттєві зміни у майновому стані, а саме про придбання нею транспортного засобу марки MAZDA модель 6 на суму 100 тис грн.

В подальшому, Управлінням захисту економіки у Львівській області підтверджено факт виявлених, прокуратурою, порушень, про що складено протокол про вчинення суддею вказаного адміністративного правопорушення.

Однак, на початку липня поточного року Жовківським районним судом за результатами судового розгляду винесено постанову, якою, незважаючи на викладені доводи прокурора, провадження у справі було закрито у зв’язку із відсутністю, в діях судді події та складу адміністративного правопорушення.

Відтак, прокуратурою області принципово відреаговано на вказане судове рішення, оскарживши останнє в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що раніше за аналогічні правопорушення Галицьким районним судом міста Львова визнано винними двох депутатів Львівської обласної ради та накладено адміністративні стягнення у виді штрафу.