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У сквері Святого Юра встановлять нові лавочки та смітники

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У сквері на площі Святого Юра орієнтовно через два тижні розпочнуть встановлювати лавки та смітники. Також, як зазначили у Галицькій районній адміністрації, у сквері висадили сезонні квіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«У п’ятницю ми проводимо аукціон, після якого будемо знати переможця, що встановлюватиме лавочки та смітники у сквері. Ми заключатимемо угоду з цією компанією і орієнтовно через 2 тижні розпочнемо роботи. Для виконання цих робіт виділено понад 200 тис. гривень», – зазначив в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

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