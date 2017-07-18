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В лісі на Яворівському полігоні повісився офіцер запасу

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Вчора, 17 липня, в лісосмузі на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки виявлено повішеним тіло військовослужбовця, який перебував на навчанні оперативного резерву першої черги від однієї з військових частин Збройних Сил України. Про це йдеться на сторінці Центру у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було, а причиною загибелі військовослужбовця найбільш ймовірно є скоєння ним самогубства. За даним фактом призначене службове розслідування. Військовою прокуратурою Львівського гарнізону проводяться слідчі дії.

З 27 березня 2017 року даний військовослужбовець перебував у розшуку, про що було повідомлено Військову прокуратуру Львівського гарнізону та Військову службу правопорядку.

Керівництво і особовий склад Міжнародного центру миротворчості та безпеки висловлює співчуття з приводу смерті офіцера оперативного резерву.

Ілюстративне фото: Волинь 24

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