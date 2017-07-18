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Сестри Музичук зіграють у Львові у шахи з воїнами АТО

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У четвер, 20 липня, з нагоди відзначення Дня шахів в Україні відбудеться  сеанс одночасної гри в шахи за участю провідних шахістів України – міжнародних гросмейстерів Олександра Белявського, сестер Анни та Марії Музичук і воїнів АТО зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також відзначать фахівців Львівщини з нагоди Дня шахів.

Захід відбудеться у сквері навпроти будівлі Львівської обласної державної адміністрації (м. Львів, вул. В. Винниченка, 18) одночасно на 33 столах, початок о 18:00 год.

 

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