Сестри Музичук зіграють у Львові у шахи з воїнами АТО

У четвер, 20 липня, з нагоди відзначення Дня шахів в Україні відбудеться сеанс одночасної гри в шахи за участю провідних шахістів України – міжнародних гросмейстерів Олександра Белявського, сестер Анни та Марії Музичук і воїнів АТО зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також відзначать фахівців Львівщини з нагоди Дня шахів.

Захід відбудеться у сквері навпроти будівлі Львівської обласної державної адміністрації (м. Львів, вул. В. Винниченка, 18) одночасно на 33 столах, початок о 18:00 год.