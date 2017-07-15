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Львів’яни – призери Чемпіонату Європи з веслування на човнах «Дракон»

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Днями, в угорському місті Сегед, завершився чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон». Українська збірна, в складі якої змагались представники Львівщини, виборола 13 нагород.

За підсумками фінальних заїздів український екіпаж здобув перемогу на дистанції 2000 м в дисципліні S20 серед чоловіків та 9 комплектів срібних медалей.

Тричі українським екіпажам вдалося замкнути трійку фіналістів – на дистанціях 200 м та 500 в дисципліні S10 серед чоловіків, а також в міксті на 500 метрів в дисципліні S10.

Загалом українська збірна посіла друге командне місце серед дев’яти країн-учасниць.

Усі фото та відео із сторінки учасника команди Володимира Скариша

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