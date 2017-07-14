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Львівський бронетанковий завод цьогоріч відправить військовим 72 танки та 20 «Дозорів»

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Українським військовим цьогоріч передадуть 72 танки та 20 «Дозорів» із Львівського бронетанкового заводу. Про це сьогодні, 14 липня, під час візиту на на ДП «Львівський бронетанковий завод» заявив Президент України Петро Порошенко, передає Львівський портал.

Він зазначив, що дав доручення доправити до лав ЗСУ 72 модернізованих танки Т-72 та із Львівського бронетанкового заводу цього року.

«Левова частина коштів, які йдуть на Міністерство оборони, спрямовується на озброєння, щоб наші воїни могли ефективно воювати. Більше 300 млн грн йде на закупівлю новітніх танків  «Оплот». А то ми постачаємо танки за кордон, а, як йти у бій нашим хлопцям, – «Оплотів» не було…Т-72 із нашого львівського заводу також мають закуповуватися для Збройних Сил України. За моїм дорученням 72 модернізованих танки Т-72 цього року завдяки вашим зусиллями мають надійти до лав армії», – сказав він.

Окрім цього, Глава держави додав, що військовим також передадуть і 20 «Дозорів» з львівського заводу.

Відтак, за словами Петра Порошенка, підприємство отримає за це 920 млн грн: «Львівський бронетанковий завод отримає 920 млн грн. І це не лише на танки та пожежні машини, 20 «Дозорів» будуть також готові до відправки війська».

Нагадаємо, що сьогодні на Львівському бронетанковому заводі, детективи НАБУ затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтрати майже 30 мільйонів гривень, або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

 

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