«Краща громадська екологічна ініціатива»: на Львівщині визначили 13 проектів-переможців

У Львівській обласній раді обрали переможців обласного конкурсу екопроектів «Краща громадська екологічна ініціатива» 2017. На заходи екопроектів з обласного бюджету передбачено 1 млн грн. Відповідно до умов конкурсу переможці повинні розпочати роботи по реалізації проектів до 1 серпня цього року. Таке рішення ухвалили члени конкурсної комісії під час засідання у понеділок, 10 липня, передає прес-служба ЛОР.

Ідея самого конкурсу полягає у необхідності впровадження інноваційних підходів з реалізації екологічної політики на території регіону. На конкурс подавалися громадські організації, природоохоронні та еколого-освітні установи.

На розгляд Конкурсної комісії було подано 19 екопроектів, метою яких є вирішення екологічних проблем Львівщини. Після тривалого обговорення комісія відібрала з них 13, які заслуговують на увагу та фінансову підтримку. Зокрема, фінансовий ресурс на реалізацію задуманого отримають регіональний ландшафтний парк «Надсянський», РЛП «Верхньодністровські Бескиди», РЛП «Равське Розточчя» на облаштування місць короткострокового відпочинку та рекреації, Екологічний коледж Львівського НАУ на створення екологічної стежки, а також планується розробка інтерактивної карти об’єктів природно-заповідного фонду Львівщини та низка навчальних семінарів з екоменеджменту та природоохоронного законодавства, в тому числі і для новостворених об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до умов конкурсу максимальний розмір фінансування становив 100 тис. гривень. Основними критеріями відбору проектів конкурсною комісією були: актуальність запропонованого проекту, доцільність реалізації проекту з огляду на затрачені ресурси, інноваційність та довготривалий ефект.

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