В Одесі кинули гранату на подвір'я волонтерів

Вночі в Одесі на подвір’ї будинку №35 по вул. Канатній прогримів вибух. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Подія сталася близько 01:35. За даними правоохоронців, вибухнула граната РГД-5, яку на подвір’я кинув невідомий зловмисник.

У результаті вибуху уламками було пошкоджено припаркований на подвір’ї автомобіль. На щастя, постраждалих унаслідок інциденту не було.

За даними одеського видання “Думская”, за цією адресою працюють волонтерські організації та штаб “Самооборони Одеси”.