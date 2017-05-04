В Україну прибуло вже майже 500 учасників «Євробачення-2017»

В Україну вже прибули представники 40 країн-учасниць конкурсу «Євробачення-2017». У складі делегацій близько 500 осіб, серед яких організатори, члени команд, коментатори й інші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Більшість із конкурсантів прибули через аеропорти «Бориспіль» та «Київ». І лише одна команда – із Молдови, прибула через автомобільний пункт пропуску «Платонове», що на Одещині.

Як відомо, зустрічають учасників «Євробачення» за спрощеною процедурою перетину кордону.