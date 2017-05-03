ЛКП «Лев» закликає львів’ян надсилати інформацію про тварин, що шукають новий дім

Поки тривають роботи над створенням центру адопціїї тварин, ЛКП «Лев» закликає львів’ян надавати підприємству інформацію про тварин, котрі потребують прилаштування. Про це повідомляє прес-служба Львівської мерії.

«Ми з нетерпінням готуємося до відкриття центру адопції (всиновлення) тварин на території ЛКП «Лев» вже у травні. Але поки ще тривають роботи, ми не хочемо гаяти часу і оголошуємо початок збору інформації про собак та котів, які чекають на прилаштування. Запрошуємо волонтерів, опікунів та небайдужих львів’ян надсилати нам інформацію про чотирилапих, яким потрібно знайти дім. Згодом ця інформація буде доступна у нашому центрі адопції – всі, хто шукає собі домашнього улюбленця, зможуть з нею ознайомитися. Таким чином ми разом збільшимо шанси тварин на прилаштування. Долучайтеся, аби разом робити ще більше добрих справ для безпритульних собачок та котиків нашого міста!», – інформує ЛКП «Лев».

Щоб надати інформацію про тварину, що потребує прилаштування, слід надіслати анкету (у вкладеному файлі) на скриньку lkplev@gmail.com.