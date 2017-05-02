Найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами. Перший такий рейс зустрічали 2 травня у міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни). Про це повідомляє delo.ua.

Рейси виконуватимуться на щоденній основі з нічною стоянкою у Києві до 27 жовтня 2017 року.

Із римського аеропорту Ф’юмічіно літак вилітатиме о 23:00, з Жулян – о 05:00. Час польоту – близько 3 годин. На лінії Alitalia курсуватиме літак типу Airbus A320.

Alitalia припинила літати маршрутом Київ-Рим у 2014 році.

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