На Левандівці сталася масова бійка між студентами і місцевою «шпаною» (18+)

У Львові 27 березня сталася масова бійка між підлітками, які зчинили заворушення у мікрорайоні Левандівка. Про це повідомила активістка Варта-1 Уляся Мацура. За її словами йдеться про конфлікт між учнями одного з училищ, що приїжджають на навчання з районів, та місцевою «шпаною», які намагаються збирати дань з учнів районних училищ.

«Учні чинили спротив та захищалися за що й поплатилися. Місцева ж молодь ходить на масові заворушення з кастетами, ножами, навіть з собакою один був (його видно на відео – ред.)», – йдеться у повідомленні.

За даними Гал.інфо, бійка сталася між місцевими та учнями Державного професійно-технічного навчального закладу «Львівського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту», відомого у Львові як училище №52. А саме – біля гуртожитку цього навчального закладу.

у коментарі для Гал-інфо директор Львівського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту Петро Базишин повідомив, що події розвивались таким чином.

У суботу, 25 березня, натовп підлітків зустрівся з учнями училища. За словами директора, тієї суботи сутичка була лише словесною.Петро Базишин стверджує, що група хлопців вимагала від учнів училища гроші. Проте ті відмовились сплачувати «данину».

Однак вже наступного дня, 26 березня, невідомі підлітки намагались увірватись у приміщення дев’ятиповерхового гуртожитку ЛМВПУЗТ. Своєю чергою працівники гуртожитку не пустили невідомих і викликали наряд патрульної поліції.

Директор вважає, що правоохоронці поставились до виклику не надто серйозно, адже на місце події прибула лише одна тендітна дівчина з хлопцем. Далі патрульні провели виховну бесіду з правопорушниками. На цьому їхні дії завершились, і вони поїхали з місця подій.

Та вже у понеділок, 27 березня, сутичка набрала нових обертів. Черговий раз під стінами гуртожитку, який стоїть на вул. Івана Блажкевича, 10, зібрався натовп підлітків. Цього разу нецензурними викриками конфлікт не завершився. Між учасниками сутички розпочалася бійка. Як наслідок без синців, травм та крові не обійшлося.

Небайдужі люди викликали наряд патрульних, які цього разу приїхали у більш посиленому складі. За словами директора, правоохоронці встигли втрутитись у конфлікт. Попри викрики підлітків, що поліцейські не мають права їх чіпати, патрульні забрали молодиків до відділку.

Петро Базишин припускає, що хлопці–нападники навчаються у сусідній школі. Директор наголосив, що скоріше за все, підлітків «кришує куратор», який начебто їздить на білій «Audi». Розмір «поборів», які вимагають місцеві зловмисники від учнів училища, становить від 30 до 100 гривень.

Він зазначив, що в училищі навчаються переважно діти з різних областей, а також з районів Львівщини.

Наразі керівництво училища передало правоохоронцям всі докази злочину, зокрема й відеозапис. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту.