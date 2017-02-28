ОСТАННІ НОВИНИ

Стало відомо, хто вивозитиме сміття зі Львова

|

Завершився конкурс на визначення перевізників для надання послуг з вивезення (збирання, зберігання і перевезення) та утилізації твердих та великогабаритних побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) з території львівських комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд. З переможцями конкурсу укладено угоди, які вступають в дію з 1 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив заступник голови Шевченківської РА Михайло Космина, Шевченківський район з вивозу сміття обслуговуватиме три компанії: ТзОВ «Санком-Львів», ТОВ «AVE Львів» та ЛКП «Львівспецкомунтранс».

«Договори з перевізниками сміття у нас закінчилися минулого року. Відповідно досі перевізники працювали за тимчасовими угодами. Зараз, після завершення конкурсу, оформлюємо нові договори і з 1 березня наш район обслуговуватиме три компанії-перевізники», – розповів Михайло Космина.

Як повідомили у Франківській районній адміністрації, конкурс на вивезення сміття з Франківського району Львова виграли компанія ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» та ТОВ «AVE Львів». Діючою залишається угода з ЛКП «Львівспецкомунтранс».

«На сьогодні у нашому районі є 256 сміттєвих майданчиків. З них 45% обслуговуватиме компанія ТОВ «AVE Львів», 45% ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» та 10% ЛКП «Львівспецкомунтранс», – розповів голова Франківської РА Тарас Гнида.

Конкурс на обслуговування Сихівського району з вивозу сміття виграли 2 компанії – ТОВ «AVE Львів» та ТзОВ «Грінера Україна».

«З 1 березня 2017 року вивозити сміття з Сихівського району будуть дві компанії – ТОВ «AVE Львів», яка займає ключові позиції на ринках центральної та східної Європи, та ТзОВ «Грінера Україна», – розповіла голова Сихівської районної адміністрації Ірина Маруняк.

Як повідомила голова Залізничної РА Надія Банах, щодо вивезення сміття у Залізничному районі, то діючою залишається угода з ТОВ «AVE Львів», яке обслуговує будинки ЛКП «Граніт». Решта, а це 6 ЛКП, з 1 березня обслуговуватиме ЛКП «Львівспецкомунтранс».

За словами голови Личаківської РА Івана Лозинського, у їхньому районі є 111 сміттєвих майданчиків, це 333 контейнери для сміття. Перемогу у конкурсі на вивезення сміття отримали дві-компанії перевізники: ЛКП «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Грінера Україна».

У Галицькому районі даний конкурс був проведений раніше. Обслуговує район ТзОВ «Грінера Україна».

Фото: Leopolis.News

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної
Катерина Сердюк для Львівського порталу
У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної

У Львові обговорили проблему автентичних традицій та розповіли про підробку українських звичаїв російськими, зокрема виг...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн