Стало відомо, хто вивозитиме сміття зі Львова

Завершився конкурс на визначення перевізників для надання послуг з вивезення (збирання, зберігання і перевезення) та утилізації твердих та великогабаритних побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) з території львівських комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд. З переможцями конкурсу укладено угоди, які вступають в дію з 1 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив заступник голови Шевченківської РА Михайло Космина, Шевченківський район з вивозу сміття обслуговуватиме три компанії: ТзОВ «Санком-Львів», ТОВ «AVE Львів» та ЛКП «Львівспецкомунтранс».

«Договори з перевізниками сміття у нас закінчилися минулого року. Відповідно досі перевізники працювали за тимчасовими угодами. Зараз, після завершення конкурсу, оформлюємо нові договори і з 1 березня наш район обслуговуватиме три компанії-перевізники», – розповів Михайло Космина.

Як повідомили у Франківській районній адміністрації, конкурс на вивезення сміття з Франківського району Львова виграли компанія ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» та ТОВ «AVE Львів». Діючою залишається угода з ЛКП «Львівспецкомунтранс».

«На сьогодні у нашому районі є 256 сміттєвих майданчиків. З них 45% обслуговуватиме компанія ТОВ «AVE Львів», 45% ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» та 10% ЛКП «Львівспецкомунтранс», – розповів голова Франківської РА Тарас Гнида.

Конкурс на обслуговування Сихівського району з вивозу сміття виграли 2 компанії – ТОВ «AVE Львів» та ТзОВ «Грінера Україна».

«З 1 березня 2017 року вивозити сміття з Сихівського району будуть дві компанії – ТОВ «AVE Львів», яка займає ключові позиції на ринках центральної та східної Європи, та ТзОВ «Грінера Україна», – розповіла голова Сихівської районної адміністрації Ірина Маруняк.

Як повідомила голова Залізничної РА Надія Банах, щодо вивезення сміття у Залізничному районі, то діючою залишається угода з ТОВ «AVE Львів», яке обслуговує будинки ЛКП «Граніт». Решта, а це 6 ЛКП, з 1 березня обслуговуватиме ЛКП «Львівспецкомунтранс».

За словами голови Личаківської РА Івана Лозинського, у їхньому районі є 111 сміттєвих майданчиків, це 333 контейнери для сміття. Перемогу у конкурсі на вивезення сміття отримали дві-компанії перевізники: ЛКП «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Грінера Україна».

У Галицькому районі даний конкурс був проведений раніше. Обслуговує район ТзОВ «Грінера Україна».

Фото: Leopolis.News