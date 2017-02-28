Найкращою спортсменкою лютого стала велосипедистка Тетяна Клімченко

Тетяна Клімченко – найкраща у спорті за підсумками лютого 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками лютого місяця 2017 року майстра спорту України з велосипедного спорту (трек), одну з кращих велосипедисток України Тетяну Клімченко.

Цим почесним званням Тетяна Клімченко вшанована за перемогу на фінальному етапі Кубку світу з трекових велоперегонів в гонці “скретч” (гонка на дистанції 10 км) серед жінок, що відбувся місті Лос-Анджелесі (США) 24-26 лютого 2017 року. При цьому у загальному підсумковому заліку за результатами усіх чотирьох етапів Кубка світу з велосипедного спорту (трек) сезону 2016/17 років Тетяна Клімченко – на другій позиції.

Фото: ЛОДА