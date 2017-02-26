Відтепер створити та ліквідувати ФОП можна буде онлайн

Міністерство юстиції запускає сервіс, який дозволяє створити або ліквідувати ФОП онлайн протягом доби. Про це 23 лютого розповів міністр юстиції Павло Петренко, передає LIGA.net.

«Цей сервіс доступний в онлайн-будинку юстиції», – повідомив міністр.

Планується, що в перші два тижні сервіс буде працювати в тестовому режимі, а після цього – постійно.

Щоб зареєструвати або ліквідувати ФОП, потрібно створити запис в особистому кабінеті і подати заяву. Всі дії будуть проведені протягом доби.

«Планшети, телефон або комп’ютери хабарів не вимагають», – додав заступник міністра юстиції Павло Мороз.

До кінця цього року Міністерство юстиції планує перевести в електронну форму можливість ліквідації громадських об’єднань і створення професійних спілок.

За даними Петренка, електронними сервісами Мін’юсту в минулому році скористалися понад 1 млн осіб.