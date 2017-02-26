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Відтепер створити та ліквідувати ФОП можна буде онлайн

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Міністерство юстиції запускає сервіс, який дозволяє створити або ліквідувати ФОП онлайн протягом доби. Про це 23 лютого розповів міністр юстиції Павло Петренко, передає LIGA.net.

«Цей сервіс доступний в онлайн-будинку юстиції», – повідомив міністр.

Планується, що в перші два тижні сервіс буде працювати в тестовому режимі, а після цього – постійно.

Щоб зареєструвати або ліквідувати ФОП, потрібно створити запис в особистому кабінеті і подати заяву. Всі дії будуть проведені протягом доби.

«Планшети, телефон або комп’ютери хабарів не вимагають», – додав заступник міністра юстиції Павло Мороз.

До кінця цього року Міністерство юстиції планує перевести в електронну форму можливість ліквідації громадських об’єднань і створення професійних спілок.

За даними Петренка, електронними сервісами Мін’юсту в минулому році скористалися понад 1 млн осіб.

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